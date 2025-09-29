Ramos con carritos de juguete: por qué regalan Hot Wheels a los hombres cada 30 de septiembre

Cada vez más personas celebran esta fecha regalando ramos con carritos de juguete a sus parejas. Entérate cómo nació esta tendencia.

Si este 30 de septiembre ves a personas cargando ramos adornados con carritos de juguete en lugar de flores, no se trata de una moda pasajera. La peculiar tradición de regalar Hot Wheels a los novios se ha vuelto una tendencia que gana fuerza cada año en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram.

¿POR QUÉ SE REGALAN RAMOS DE CARRITOS?

Aunque no es una fecha oficial en el calendario, esta práctica comenzó a viralizarse entre 2022 y 2023 como una especie de “equivalente” al gesto de regalar flores amarillas a las mujeres cada vez que empieza la primavera. La idea surgió entre usuarios que planteaban que, así como había un día simbólico para obsequiar flores, también debía existir uno para regalar carritos a los hombres, aunque esta lógica refuerza ciertos estereotipos de género.

Los ramos de Hot Wheels —que combinan carritos, fotografías y hasta flores tradicionales— se han convertido en una forma original de expresar cariño. Sin embargo, los expertos en relaciones coinciden en que lo importante no es el juguete en sí, sino el gesto de demostrar afecto y valorar a la pareja.

Y si a tu novio no le gustan los carritos, no hay reglas escritas: el detalle puede adaptarse a sus gustos personales. Al final, esta fecha es solo un recordatorio creativo para celebrar el amor y la complicidad en pareja.