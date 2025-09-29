MrBeast recibe críticas por desafío extremo en edificio en llamas y lo comparan con 'El juego del calamar'

El último video de Jimmy Donaldson, más conocido como MrBeast, desató una ola de reacciones negativas en redes sociales. Publicado el sábado 27 de septiembre bajo el título “¿Te arriesgarías a morir por $500,000?”, el material muestra a participantes enfrentando pruebas de alto riesgo. Una de ellas, en particular, encendió la polémica: un concursante debía escapar de un inmueble envuelto en llamas con el objetivo de ganar medio millón de dólares.

Las imágenes del reto fueron compartidas rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios cuestionaron la seguridad de la dinámica. Comentarios como “¿Y si se quema vivo?” o “MrBeast lleva el peligro a un nivel completamente nuevo” reflejaron la preocupación generalizada por el carácter extremo de la propuesta. Otros incluso compararon la escena con la narrativa de la serie Squid Game, en la que personas arriesgan su vida por dinero.

Reacciones divididas en redes sociales

Más allá del espectáculo, varias voces alertaron sobre el riesgo de normalizar desafíos cada vez más peligrosos en la industria de creadores de contenido. “Hemos llegado a la etapa de incendiar una casa para generar interacción. No es que él sea el villano, sino el resultado lógico de la economía de la atención”, señaló un usuario en un extenso hilo. Asimismo, surgieron dudas sobre el dinero en efectivo mostrado en el video, ya que algunos especularon que parte de los billetes se quemaban en la escena.

MrBeast ha construido su marca con producciones de alto presupuesto y donaciones millonarias, pero también ha enfrentado controversias. Actualmente, mantiene un proceso judicial en EE. UU. vinculado a su serie Beast Games, donde exconcursantes denunciaron abusos y condiciones de maltrato. El nuevo reto del edificio en llamas se suma ahora a la lista de episodios que ponen bajo la lupa sus métodos y los límites del entretenimiento digital.