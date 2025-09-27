Fleetwood Mac: La mítica banda de rock podría regresar este 2025

Tras la muerte de una de sus cantantes, Christine McVie, en el año 2022, la disolución de uno de los grupos más icónicos del rock, Fleetwood Mac era algo inminente para sus fans.

Sin embargo, el resto de sus miembros, han publicado extraños post en sus redes sociales que podrían indicar el regreso de la banda este 2025.

Todo comenzó con la cantante Stevie Nicks, en su cuenta oficial de Instagram donde publicó una imagen donde puede leerse: "Y si sigues adelante…".

Media hora después, el guitarrista y cantante Lindsey Buckingham, posteó otra instantánea, con la misma frase: "Y si sigues adelante…".

La frase "Y si sigues adelante…” forma parte de la canción ‘Frozen Love’, perteneciente a su disco ‘Buckingham Nicks’ de 1973.

Rumores de un regreso

Pero lo que más llamó la atención de los fans fue que horas más tarde, Mick Fleetwood, publicó un vídeo en el que aparece escuchando dicha canción: "Magia antes, magia ahora", se puede leer en la descripción, lo que ha desatado los rumores del regreso de la banda.

Cabe señalar que, de momento no se ha producido ningún comunicado oficial, pero los rumores no han tardado en extenderse. Algunos dicen que es un nuevo álbum, otros que podría ser la redición de su discografía o la tan esperada gira de despedida.