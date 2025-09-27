"Daredevil: Born Again": Disney confirma la tercera temporada de la serie

El hombre sin miedo sigue su camino en una nueva temporada por Disney+ que ha decidido continuar con la que es una las series más populares de Marvel como lo es Daredevil: Born Again.

Este anuncio confirmar oficialmente una tercera temporada para 2027, pero como advierten los fans de Daredevil esta renovación sugiere un posible cambio narrativo que podría afectar la coordinación de historias dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

¿CÓMO AFECTA ESTA NOTICIA AL FUTURO DE MARVEL?

Tras la noticia, los seguidores celebraron el regreso de Matt Murdock, interpretado por Charlie Cox, pero la noticia también les intriga sobre cómo la serie, en su tercera entrega, se integrará en el gran número de personajes e historias de Marvel.

Cabe señalar que, el rol del personaje de Daredevil en futuras mega producciones como Avengers: Doomsday, por ahora es todo un misterio.