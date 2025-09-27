Gustavo Salcedo tras agresión a productor vinculado con Maju Mantilla: "Bien merecido ¿No crees?"

Gustavo Salcedo, empresario y aún esposo de Maju Mantilla, se pronunció ante las acusaciones del productor Christian Rodríguez, quien lo denunció por agredirlo el último viernes en San Isidro frente a su hijo y pareja.

Al ser consultado por 'Magaly TV, la Firme' sobre la agresión, Salcedo no confirmó ni negó las acusaciones, pero afirmó que "no haría más show" y que por su lado "todo ya está hecho". Tras decir que no brindaría más declaraciones, añadió "Bien merecido ¿no crees?".

Magaly Medina expuso que Salcedo habría realizado un presunto reglaje al exproductor de "Arriba mi Gente", proporcionando a reporteros información sensible como la placa de su auto y ubicación exacta.

Esposa y testigos responsabilizan a Salcedo

La esposa de Rodríguez identificó a Salcedo como el agresor en su declaración policial, detallando que los golpes provocaron que el productor sufriera una fractura craneal al caer al pavimento. Testigos señalaron a Salcedo , indicando que dejó a Rodríguez "ensangrentado y tirado en el piso" antes de huir del lugar.

Incidentes anteriores y amenazas

Christian Rodríguez detalló que los incidentes de violencia son recurrentes desde marzo, cuando Salcedo presuntamente lo agredió en el Malecón de Miraflores dejándolo inconsciente. En julio habría repetido el ataque cerrándole el paso con su auto mientras corría. La situación escaló con amenazas a su familia, seguimiento a su hijo al colegio y el envío de una corona fúnebre en septiembre con el mensaje "Cuídate mucho, con cariño".