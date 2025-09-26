Melissa Klug confirma boda con Jesús Barco para el próximo año: “sí o sí”

Melissa Klug anunció que su boda con el futbolista Jesús Barco se realizará “sí o sí” el próximo año. La popular “Blanca de Chucuito” aseguró que ya lo decidieron y que no hay marcha atrás en los planes matrimoniales.

La empresaria reveló que suele viajar constantemente a Huánuco para acompañar a Barco en sus partidos con Alianza Universidad. Asimismo, precisó que el jugador está advertido sobre su postura frente a posibles infidelidades. “Mi paz no es negociable y él está bien advertido, si pone los pies fuera del plato, no lo perdonaría”, declaró a Trome.

Klug destacó que a estas alturas de su vida solo busca tranquilidad y felicidad, dejando atrás experiencias pasadas. “Ya crecimos, sanamos, maduramos y solo queremos paz y felicidad. No perdonaría una infidelidad, mi paz mental no tiene precio”, señaló.

UNA BODA ENTRE EL CARIBE Y EL CALLAO

Sobre el lugar del matrimonio, Melissa Klug comentó que le encantaría celebrarlo en una playa del Caribe, aunque tampoco descarta realizarlo en su querido Callao. “Aquí tenemos grandes diseñadores, seguro contaré con alguno para el vestido de novia”, adelantó, destacando que lo más importante será reunir a ambas familias y a sus hijos para vivir una celebración inolvidable.