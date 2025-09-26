Beto Ortiz sobre ‘El Valor de la Verdad’ de 'Cri Cri': "Ni Jefferson Farfán, ni Cristo van a impedir que se emita"

Pese a amenazas legales, el conductor aseguró que el programa saldrá al aire este domingo y revelará el testimonio del primo de la ‘Foquita’ tras salir de prisión.

Nada detendrá la emisión. Así lo aseguró Beto Ortiz, conductor de El Valor de la Verdad, al confirmar que el programa con las declaraciones de Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, sí saldrá al aire este domingo 28 de septiembre. La edición promete ser una de las más polémicas del año, ya que el invitado hablará por primera vez tras salir de prisión, donde pasó casi 11 meses acusado de abuso sexual.

En declaraciones a Magaly TV La Firme, el periodista reveló que el equipo de producción recibió una carta notarial dirigida a Panamericana Televisión y una resolución judicial enviada al propio Martínez con la intención de frenar la emisión. “Ni la Foca Farfán, ni Sarita Colonia, ni Cristo van a impedir que el programa se emita”, declaró.

MENSAJE CONTUNDENTE A LA FOQUITA

El conductor también criticó duramente los intentos de presión por parte del entorno del exfutbolista. “Habría que decirle a Jefferson Farfán que el dinero tiene poder, pero no el poder de callar a los periodistas. Mal hace el señor Farfán al tratar de amedrentar con el poder del billete. Nosotros no le tenemos miedo ni a él ni a nadie”, sostuvo Ortiz mientras mostraba la carta notarial ante las cámaras.

Asimismo, aclaró que cualquier acción judicial sería inútil, ya que la entrevista ya fue grabada. “La resolución, en el supuesto negado que exista, se hizo entre gallos y medianoche. El programa ya estaba grabado antes de que se enteraran. No pueden impedir retroactivamente algo que ya ocurrió”, explicó.

Ortiz también descartó que Martínez haya revelado la identidad de la denunciante durante la grabación. “A lo largo del programa nunca menciona a la presunta víctima. Siempre nos referimos a esa persona como ‘eso’”, señaló.