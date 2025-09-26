Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ terminan a los golpes en vivo

La eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana no solo trajo repercusiones en lo futbolístico, también desató un escándalo televisivo. Durante la transmisión en vivo del espacio digital Mira quién habla, los periodistas Silvio Valencia y ‘Chevaristo’ sostuvieron una acalorada discusión que escaló hasta la violencia física frente a las cámaras.

El intercambio se originó por las críticas al planteamiento del técnico Néstor Gorosito en la caída 2-1 ante Universidad de Chile en Coquimbo. Mientras Valencia calificó el desempeño del DT como un error imperdonable, su colega admitió fallas, pero recordó que todos se equivocan. El ambiente se tensó cuando ‘Chevaristo’ lo increpó con frases como: “Él no se equivoca nunca, Gorosito es el único que se equivoca. Bobo, eres un bobo”, lo que encendió aún más los ánimos.

De la discusión a los golpes en vivo

El popular ‘Sensei’ respondió con descalificaciones que incluyeron expresiones de carácter racista, lo que exacerbó el enfrentamiento. Acto seguido, ‘Chevaristo’ pidió que se corte la transmisión al advertir que estaba dispuesto a golpearlo. Sin embargo, no se quedó en palabras: se levantó del asiento y le propinó un puñetazo a Valencia, quien terminó en el suelo mientras el resto del panel intentaba contener la situación.

Ante el caos, la producción del programa decidió interrumpir de inmediato la emisión colocando la imagen de un auspiciador y silenciando los micrófonos. El incidente no solo dejó mal parados a los involucrados, sino que también abrió el debate sobre los límites de la confrontación en los espacios deportivos digitales.