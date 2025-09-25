Don Omar anuncia su retiro de los escenarios y prepara gira de despedida

El mundo de la música urbana quedó sorprendido tras la noticia de Don Omar quien anunció su retiro de los escenarios tras más de 25 años de trayectoria. El artista puertorriqueño adelantó que prepara un tour de despedida y un último álbum que marcarán el cierre de su carrera en vivo.

William Omar Landrón Rivera, conocido internacionalmente como Don Omar, reveló en entrevista con Telemundo que su experiencia con el cáncer transformó por completo su visión de la vida y la música. “Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía”, confesó el reguetonero de 47 años.

Aunque se retira de los conciertos en directo, Don Omar aseguró que su pasión por la música sigue intacta. Por ello, prepara un álbum especial que incluirá grandes éxitos y temas inéditos, con fecha de estreno en 2026, acompañado de una gira mundial de despedida que promete ser histórica.

LEGADO Y NUEVAS GENERACIONES

El intérprete de “Danza Kuduro” destacó que su salida de los escenarios también busca abrir espacio a los nuevos talentos urbanos. “Es súper importante trabajar con los nuevos talentos, colaborar y dejar huella”, señaló, subrayando su deseo de dejar brillar a la próxima generación de artistas.