Mel Gibson confirma que la secuela de 'La Pasión de Cristo' es tan ambiciosa que la ha partido en dos partes

Se han revelado las fechas de estreno de La Resurrección de Cristo, la secuela de La Pasión de Cristo con Mel Gibson de nuevo como director y Jim Caviezel como protagonista.

El director de la cita confirmó que La Resurrección de Cristo se estrenará en los cines en dos partes. La primera llegará a las salas el 26 de marzo de 2027 coincidiendo con el Viernes Santo.

Y la segunda, el 6 de mayo de 2027, el Día de la Ascensión, que 40 días después del Domingo de Resurrección conmemora la ascensión de Jesús al cielo.

LLEGARÁN PARA SEMANA SANTA DEL 2027

Con estas fechas, Gibson está buscando dirigirse a un público cristiano con el objetivo de que, como ocurrió en la primera parte, sea la película que "no se puede dejar de ver" en Semana Santa.

Cabe señalar que, de momento, no sabe exactamente de qué tratará esta segunda y tercera parte, que cuenta con el regreso de Jim Caviezel, quien ha afirmado que La Resurrección de Cristo será "la película más grande de la historia".