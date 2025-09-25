Emma Watson aclara su distanciamiento de J.K. Rowling: “Nunca fue posible conversar”

La intérprete de Hermione lamentó no haber podido dialogar con la autora desde 2020: “Espero poder seguir amando a personas con quienes no comparto la misma opinión”.

Emma Watson habló abiertamente sobre la relación distante que mantiene con J.K. Rowling desde que estalló la polémica por los derechos de las personas trans. En una entrevista en el pódcast On Purpose With Jay Shetty, la actriz señaló que, pese a las discrepancias, no reniega de lo compartido con la autora de Harry Potter. “Nunca creeré que una cosa niega la otra... simplemente no pienso que estas cosas sean excluyentes”, explicó.

“Lo que más me entristece es que nunca fue posible entablar una conversación”

La intérprete de Hermione Granger lamentó que no se haya dado un diálogo directo con Rowling tras la controversia iniciada en 2020. “Lo que más me entristece es que nunca fue posible entablar una conversación”, expresó, aunque aseguró estar abierta a hacerlo en cualquier momento: “Sí, y siempre lo estaré. Creo en eso. Lo creo completamente”.

Durante la charla, Watson reafirmó su postura a favor de la comunidad trans y resaltó la importancia de la empatía frente a las diferencias. “Mi deseo más profundo es que, incluso quienes no están de acuerdo conmigo, puedan amarme, y espero poder seguir amando a personas con quienes no comparto necesariamente la misma opinión”, afirmó.

La controversia también motivó a Daniel Radcliffe a pronunciarse en 2020. El actor, recordado por dar vida a Harry Potter, declaró entonces que “las mujeres transgénero son mujeres” y advirtió que cualquier declaración en sentido contrario “borra la identidad y dignidad” de estas personas. Asimismo, pidió que los comentarios de Rowling no opaquen la saga: “Si estos libros te enseñaron que el amor es la fuerza más fuerte en el universo (...) entonces eso es entre tú y el libro que leíste, y es sagrado”.