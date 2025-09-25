Natalia Lafourcade en Lima: todo lo que debes saber sobre su show en 2026

La cantautora mexicana Natalia Lafourcade confirmó su regreso al Perú con un concierto que formará parte de su aclamada gira Cancionera Tour. La cita está programada para el 19 de mayo de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, un escenario que volverá a recibir a la artista tras tres años de ausencia en Lima.

¿Cuándo es el concierto en Lima?

El recital está programado para el martes 19 de mayo de 2026. La intérprete de Hasta la raíz volverá a presentarse en la capital peruana como parte de una gira internacional que también incluye ciudades como Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires.

¿Dónde tocará Natalia Lafourcade en Lima?

El concierto tendrá lugar en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más emblemáticos de Lima para eventos musicales. Las entradas estarán disponibles exclusivamente en Joinnus, con una preventa especial para clientes Interbank el 23 de septiembre a las 11:00 a. m., tras lo cual se habilitará la venta general.

Foto: Natalia Lafourcade/Instagram

La trayectoria de una voz influyente en Latinoamérica

El repertorio incluirá clásicos como Nunca es suficiente, Lo que construimos, En el 2000, Amarte duele y Tú sí sabes quererme. Además, la cantante interpretará las canciones de su más reciente álbum Cancionera, producción con la que actualmente compite en nueve categorías en los Latin Grammy 2025.

La artista mexicana, reconocida con cuatro premios Grammy y 18 Latin Grammy, fusiona en su propuesta géneros como pop, jazz, bolero, bossa nova y son jarocho. Su obra la ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana contemporánea.

Actualmente, Lafourcade atraviesa una etapa especial en su vida personal, pues espera a su primer hijo junto a su esposo Juan Pablo López-Fonseca. En sus declaraciones recientes, ha reiterado que esta gira es una celebración de la música y de las raíces culturales de Latinoamérica.