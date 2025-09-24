Pamela López asegura que Christian Cueva podría engañar a Pamela Franco: “Yo sí creo”

A muy poco de que cumplan un año de haber oficializado su relación, Pamela López decidió pronunciarse sobre el amorío que lleva el padre de sus hijos, Christian Cueva y Pamela Franco, quienes hasta el momento no se han visto envueltos en problemas.

Durante su visita al programa ‘América Hoy’, la madre de los pequeños del futbolista de Emelec, fue consultada sobre una posible traición del pelotero a la cantante, y mencionó que es probable que saque los pies del plato.

“Yo sí creo que eso es posible (una infidelidad de Christian Cueva a Pamela Franco), pero espero que no suceda. Es algo que, siendo sinceros, podría pasar”, manifestó la novia de Paul Michael, dejando en claro que el futbolista aún no aprende de sus errores.

¿QUÉ OPINA SOBRE UN POSIBLE EMBARAZO DE PAMELA FRANCO?

Pamela López no dejaría pasar la oportunidad de dar su punto de vista sobre un posible embarazo de Pamela Franco, indicando que la cantante es la única responsable si quiere tener un pequeño con Cueva. “Es una decisión de ella si quiere ser mamá”.