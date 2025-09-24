Tom Holland sufrió conmoción cerebral en rodaje de nueva película de Spider-Man

Durante el rodaje de nueva película de "Spider-Man 4", Tom Holland, el actor que da vida al superhéroe arácnido resultó herido en el set de grabación.

El actor británico, de 29 años, sufrió una leve conmoción cerebral el viernes pasado mientras filmaba la próxima entrega de la saga, Spider-Man, mientras realizaba una de las acrobacias.

El actor fue trasladado a un hospital tras sufrir una caída durante una escena en los estudios Leavesden en Londres.

Así lo informó el medio Variety y The Hollywood Reporter, por lo que Holland hará una pausa en el rodaje como medida de precaución, pero se espera que regrese al set en los próximos días.

El mismo medio informó que el padre del actor, Dominic Holland, comentó en una cena benéfica el domingo que su hijo permanecerá alejado de las grabaciones “por un tiempo”.

¿Cambiará la fecha de estreno?

Por su parte, Sony, productora de la cinta junto a Marvel Studios, se reunirán para definir los siguientes pasos tras este accidente donde ninguna otra persona resultó herida en el set.

Cabe señalar que, la cuarta entrega llegará a los cines bajo el título Spider-Man: Un nuevo día. Según lo anunciado en la CinemaCon 2025, la película se estrenará en Latinoamérica, incluido nuestro país, el jueves 30 de julio de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá llegará un día después.