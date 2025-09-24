Primo de Jefferson Farfán estará en El valor de la verdad: “Me dio una puñalada en el corazón”

Cristian “Cri Cri” Martínez habló de los once meses que pasó en Lurigancho acusado de violación y reveló tensiones con su propia familia.

El programa El valor de la verdad tendrá como próximo invitado a Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como “Cri Cri” y primo del exfutbolista Jefferson Farfán. En un adelanto difundido por Panamericana Televisión, el joven no pudo contener las lágrimas al recordar los once meses que pasó en el penal de Lurigancho, acusado de abusar de una joven de 19 años en La Molina.

“Mi madre se movió por todos lados para demostrar mi inocencia. Si no fuera por mi negrita, me quedaba 20 años adentro”, expresó entre sollozos al conductor Beto Ortiz, antes de abrazar a su madre, Cecilia Guadalupe.

El momento más tenso llegó cuando “Cri Cri” habló de una traición que lo marcó profundamente. “Me dolió bastante porque salió de alguien a quien consideraba mi hermano. Me dio una puñalada directamente al corazón. Sentí que me desenterró para enterrarme de nuevo”, declaró.

En otro pasaje del adelanto, Martínez narró la irrupción de la Policía en su vivienda. “Me dijeron: ‘Has ultrajado a tal persona’. Yo no lo podía creer”, recordó. Su madre también contó que, en medio de la desesperación, llegó a suplicar apoyo a su hermano, el exfutbolista Luis “Cuto” Guadalupe, pero no obtuvo respuesta.

“Le dije: ‘Lucho, quiero hablar contigo’. Y me contestó: ‘No’. Me fui llorando de rabia”, relató Cecilia Guadalupe.

Pese a la falta de respaldo, Cristian aseguró que recibió el aliento de su tía Charo, madre de la 'Foquita'. “Ella me dijo: ‘Hijito, yo creo en ti. Tranquilo’”, manifestó.

ONCE MESES EN PRISIÓN

Martínez recuperó su libertad el pasado 27 de agosto, tras permanecer casi 11 meses bajo prisión preventiva. Aunque la investigación por la denuncia de presunto abuso sexual continúa, el primo de “la Foquita” sostiene su inocencia y asegura que su vida cambió para siempre.