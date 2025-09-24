“Stranger Things 5” estrena teaser con guiños al pasado y promesas de un final monumental

Netflix ha liberado un adelanto que marca el inicio de la cuenta regresiva para la quinta y última temporada de Stranger Things. El video, cargado de imágenes nostálgicas y testimonios del elenco, repasa la evolución de los protagonistas desde sus inicios en 2016 hasta su consolidación como figuras globales. El estreno se dividirá en tres fechas: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre de 2025.

Un recorrido por la memoria de Hawkins

El teaser abre con los hermanos Duffer explicando la esencia de la historia. Matt asegura que la infancia siempre ha sido la chispa de la serie, mientras Ross insiste en que esa visión sigue siendo el centro de todo. Entre estas reflexiones, aparecen escenas del grupo original enfrentando los primeros horrores del Mundo del Revés, reforzando el vínculo entre amistad, miedo y estética ochentera que definió su éxito.

Las declaraciones del elenco también ocupan un espacio destacado. Noah Schnapp recuerda los inicios como un conjunto de jóvenes entusiastas, mientras Charlie Heaton señala que, tras años de rodajes, se han convertido en una verdadera familia. Incluso se muestra un recuerdo de una joven Millie Bobby Brown llamando a Schnapp su mejor amigo, reflejando el crecimiento compartido frente a las cámaras.

El cierre del avance apunta hacia un desenlace de gran escala. Finn Wolfhard anticipa que se trata de la entrega más ambiciosa de la saga, con persecuciones, explosiones y un enfrentamiento definitivo contra Vecna. Once y su grupo se preparan para intentar sellar de una vez por todas el vínculo con el Mundo del Revés, en una batalla donde el futuro de la Tierra y de Hawkins se decidirá en medio de criaturas, oscuridad y un choque sin precedentes.