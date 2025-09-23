Cantante español Pablo Alborán llegará a Lima con nueva gira “Global Tour Km0”

El cantautor malagueño Pablo Alborán anuncia su tan esperada gira mundial “Global Tour KM0”, que dará inicio en Latinoamérica en marzo de 2026 y tendrá como una de sus paradas confirmadas a Lima. El artista regresa al Perú el próximo 24 de marzo de 2026 para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en lo que promete ser una noche inolvidable.

Con este nuevo tour, Alborán recorrerá numerosos países de América y Europa, llevando al público un espectáculo renovado que combina la emoción de sus grandes éxitos con un sonido más maduro e innovador. Su nuevo disco, “KM0”, será la columna vertebral de esta gira, un trabajo que refleja evolución y frescura, sin dejar de lado canciones icónicas como “Saturno”, “Solamente tú”, “Pasos de cero”, “Recuérdame”, “Quién” y “Prometo”.

“Estoy muy emocionado de que podamos volver a encontrarnos en estos shows tan especiales. Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música”, compartió el propio artista durante la rueda de prensa de presentación.

Las sorpresas no terminan ahí: el próximo 23 de septiembre a las 20:00 hs, Pablo ofrecerá un showcase gratuito en la Puerta del Sol de Madrid, una primera muestra de lo que trae su nueva etapa. El evento será retransmitido en vivo a través de TikTok y coincidirá con el lanzamiento en preventa de su esperado álbum “KM0”, junto con la apertura de la venta general de entradas para su gira mundial.

Con más de quince años de carrera, Pablo Alborán sigue consolidándose como uno de los grandes referentes de la música en español. Desde su debut en 2010 con el tema “Solamente tú”, ha logrado 24 nominaciones a los Latin Grammy, seis álbumes de estudio, dos discos en vivo, más de treinta sencillos y múltiples colaboraciones con artistas internacionales. Además, en 2024 incursionó en la actuación, formando parte del elenco de la serie de Netflix “Respira”.

Con su “Global Tour KM0”, Pablo Alborán invita a todos a comenzar un nuevo viaje musical lleno de pasión, innovación y emoción, una experiencia que, sin duda, quedará grabada en el corazón de sus seguidores.