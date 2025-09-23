Hernán Romero: murió a los 83 años el reconocido actor peruano de cine, teatro y televisión

Sin lugar a dudas la cultura peruana perdió una gran figura. El destacado actor Hernán Romero falleció hoy a los 83 años de edad, brilló en el cine, teatro y televisión por varias décadas, su trayectoria es extensa y sin escándalos, siempre destacó por su talento.

La lamentable noticia fue confirmada por su hija, Patricia Romero Figueroa, a través de redes sociales. Aunque no se ha pronunciado públicamente, Martha Figueroa —esposa del actor— compartió en Instagram una fotografía del artista junto a su hija en la infancia.

Sus primeras actuaciones en televisión las realizó en Panamericana TV, participando en exitosas producciones, que también se vieron en el extranjero, como Simplemente María (1969), El adorable profesor Aldao (1971), páginas de la vida (1983), Gorrión (1994), entre otras.

MINISTERIO DE CULTURA

También actuó en Calígula (1993), Escándalo (1997), Luz María (1998), Isabella, mujer enamorada (1999) y Los otros libertadores (2021). En el cine participó en El bien esquivo (2001), Tinta roja (2000), No se lo digas a nadie (1998), Todos somos estrellas (1992), etc.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Cultura recordó a Hernán Romero como Personalidad Meritoria de la Cultura y maestro de la actuación en el Perú. “Su talento, entrega y pasión por las artes escénicas lo convirtieron en un referente para generaciones”, señaló la institución.