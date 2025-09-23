Daddy Yankee se declaró fan de la comida peruana: "Es otro nivel"

El ícono del reguetón paseó por Miraflores y el Barrio Chino, donde degustó platos típicos y compartió con sus fanáticos.

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee volvió a captar la atención en el Perú, no con un show musical, sino con una visita inesperada a distintos puntos de Lima. El artista fue visto paseando por Miraflores y el Barrio Chino, donde compartió momentos con sus seguidores y probó diversos platos típicos, generando gran revuelo en cada lugar que pisaba.

“Aquí se come a otro nivel”

En diálogo con Latina Televisión, el intérprete de Gasolina destacó que su visita no tuvo fines artísticos, sino personales y de proyectos que aún mantiene en reserva. Sin embargo, no dudó en subrayar su pasión por la cocina peruana: “Probé mucha comida. Excelente todo. Toda la cultura. Amante siempre de la cultura de Perú, siempre. Más la comida que aquí se come a otro nivel. La pasé demasiado bien”, comentó.

El artista, también conocido como El Cangri, disfrutó de una butifarra, picarones, chifa y chicha morada durante su recorrido por el Mercado Santa Cruz en Miraflores y por la Calle Capón en el Centro de Lima. Además, estuvo acompañado por el chef Jaime Pesaque en el restaurante Mayta, donde reforzó su interés por conocer más de la gastronomía nacional.

La presencia del cantante no pasó desapercibida para las autoridades locales. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, le envió un mensaje de agradecimiento a través de un video en el que lo invitó a recorrer más atractivos turísticos de la ciudad y lo llamó “ciudadano más de Lima”. Mientras tanto, el cariño del público quedó reflejado en los videos compartidos en redes sociales, que mostraban a Daddy Yankee firmando autógrafos, tomándose fotografías y recibiendo el afecto de sus fanáticos.