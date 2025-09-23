“Demon Slayer: Castillo Infinito” se convierte en la película de anime más taquillera de la historia

El universo de Kimetsu no Yaiba sigue marcando hitos en la historia del cine. La más reciente entrega de la saga, 'Demon Slayer: Castillo Infinito', se consolidó como la cinta de animación japonesa con mayor recaudación a nivel global, al alcanzar los 555 millones de dólares en taquilla. Con ello, superó ampliamente a 'Demon Slayer: El tren infinito', que hasta ahora ostentaba el primer lugar con 507 millones de dólares.

El estreno en Estados Unidos fue clave para este récord: en su primer día obtuvo 70 millones de dólares y otros 17 millones el segundo. En cuestión de días, el filme dirigido por Haruo Sotozaki y producido por Ufotable desbancó a clásicos del género como Your Name de Makoto Shinkai, que había recaudado 405 millones en 2016, antes de la llegada del fenómeno mundial de Kimetsu no Yaiba.

El doblaje en inglés y la participación de Channing Tatum

Uno de los detalles más comentados de esta producción fue la incorporación del actor de Hollywood Channing Tatum al elenco de voces en inglés. El intérprete asumió el papel de Keizo y confesó que aceptó la propuesta inspirado por su hija Everly, con quien descubrió la serie. “La animación es preciosa y la historia está llena de emoción. Es algo que compartimos juntos”, señaló durante el estreno en Los Ángeles.

Mitchel Berger, vicepresidente de comercio global de Crunchyroll, destacó que el trabajo de los actores de voz ha sido fundamental en la expansión de la franquicia y dio la bienvenida a Tatum y a la actriz Rebecca Wang, quien presta su voz a Koyuki. De este modo, Castillo Infinito no solo consolida su éxito económico, sino también su proyección cultural a nivel internacional.