“Mi estrella, te amo”: Nicki Nicole dedica romántico mensaje a Lamine Yamal tras no ganar Balón de Oro

Nicki Nicole volvió a mostrar públicamente su amor por Lamine Yamal. A través de sus redes sociales, la artista rosarina envió un romántico mensaje de apoyo al delantero del FC Barcelona, quien quedó en segundo lugar en la gala del Balón de Oro celebrada en París.

El lunes 22 de setiembre, la revista France Football y la UEFA entregaron el máximo galardón al jugador francés Ousmane Dembélé, superando al joven prodigio español quien quedó en el segundo lugar.

Pese a la derrota, Nicki Nicole compartió una fotografía en Instagram donde aparece abrazada a Yamal, acompañada de la frase: “Mi estrella, te amo”. Ambos aparecen en la instantánea muy sonrientes y felices.

LAMINE YAMAL GANA PREMIO KOPA

Aunque no logró el Balón de Oro, Lamine Yamal fue distinguido con el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador Sub-21 del mundo. “Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez”, dijo emocionado el atacante del Barcelona en el teatro Chatelet de París.

La muestra de cariño de Nicki Nicole llega semanas después de que Yamal sorprendiera a la cantante con flores y globos por su cumpleaños, consolidando una relación que hoy acapara titulares tanto en el mundo deportivo como en el espectáculo.