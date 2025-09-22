Dilbert Aguilar preocupa a sus fans tras presentarse a concierto en silla de ruedas

La salud del cantante de cumbia Dilbert Aguilar vuelve a generar preocupación entre sus seguidores luego de que se le viera en una de sus presentaciones más recientes interpretar sus éxitos en una silla de ruedas.

Antes las imágenes de su estado que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el cantante salió en frente para aclarar la situación. En dialogó con diario Trome, reveló que sufrió un percance mientras grababa un videoclip, lo que le ocasionó una fractura de cadera y le impide movilizarse por sus propios medios.

“Sufrí un accidente, me caí trabajando y grabando un videoclip. Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas. No puedo dejar de cumplir mis compromisos”, indicó.

COMPROMISO CON SU PÚBLICO

El líder de La Tribu destacó el apoyo recibido por parte de su público, quien ha reaccionado de manera positiva y comprensiva ante su situación. Aseguró que a pasar de las dificultades seguirá trabajando.

“Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo (en silla de ruedas) hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere”, añadió.