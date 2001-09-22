BlingOne, el grupo peruano de K-pop que conquista Corea: “Los fans son como nuestra familia”

La agrupación está integrada por Abigail (derecha), rapera y bailarina; Rubí (izquierda), vocalista y performer; y Mia, la más joven del grupo con 19 años recién cumplidos. Foto: Difusión/ Manuel Silva Córdova

Por Claudia Huertas ✍️

El K-pop tiene sabor peruano. BlingOne Perú es el primer grupo nacional que debutó en Corea del Sur y que hoy busca conquistar al público con su energía y frescura. Las chicas atraviesan una nueva etapa con la incorporación de Mía, quien se sumó oficialmente este 2025. Rubí y Abby, integrantes del trío musical, conversaron con Panamericana.pe y contaron cómo vivieron este proceso, además de adelantar detalles sobre la próxima versión de su sencillo Kiss & Call.

“Cuando la empresa eligió y nos mandaron la noticia de que Mía iba a ser la nueva integrante, nos pusimos súper felices. Nos encantó la noticia. Y pues, a seguir adelante, nada más. Mía es la mejor amiga del mundo”, relató Rubí sobre la llegada de la maknae (la más joven del grupo).

“Mía es muy habilidosa, le gusta aprender cosas por ella misma. Aprendió a hablar inglés por su cuenta, también a rapear y a bailar. Es muy cariñosa y siempre da lo mejor de ella en todo momento”, agregó Abby.

EL INICIO DE TODO

El gusto por el K-pop nació en la infancia de ambas y, curiosamente, Panamericana Televisión tuvo un papel especial en ese descubrimiento. “Yo lo conocí cuando tenía como ocho años, con SS501. Hasta hice un número en mi colegio con mi hermana. Desde ahí comenzó a surgir mi gusto por este género”, explicó Rubí.

Mientras que Abigail señaló que su primer acercamiento también vino de la pantalla chica. “Yo vi Boys Over Flowers también en Panamericana, porque ahí pasaban todas las series coreanas. Mi mamá la veía todas las tardes y ahí conocí a Kim Hyun-joong, de SS501. Desde entonces empecé a buscar más grupos”, sostuvo.

BlingOne forma parte de un proyecto global que busca crear unidades de K-pop en distintos países. Foto: Manuel Silva Córdova

Asimismo, ambas recordaron cómo comenzó su sueño en el programa Click the Star Perú, donde fueron elegidas entre más de cinco mil postulantes. “Lo vi por TikTok. Al inicio pensé que no era para mí, pero mi mejor amiga me convenció. Pasé la audición y fue el mayor logro de mi vida”, narró Rubí. En una experiencia parecida, Abby contó: “Yo estudié artes escénicas y estaba frustrada con los castings en Perú. Una amiga me mostró la audición y decidí arriesgarme. Hice una fusión de baile de la selva con K-pop y eso les encantó a los coreanos”.

NUEVA VERSIÓN DE SU MÁS GRANDE HIT

La agrupación debutó en Corea del Sur en 2024 con Kiss & Call, tema que ahora prepara en una nueva versión que incluirá la voz de Mía. Según Rubí, el relanzamiento tendrá un aire distinto. “Esta versión va a tener unas vibras completamente diferentes, más sexys. La voz de Mía es hermosísima, súper tierna, y nos encantó cómo sonaba en la grabación. Estamos felices con lo que se viene”, señaló.

Su estilo mezcla K-pop con influencias del inglés, coreano y español. Mantiene la esencia de la producción coreana en estética, coreografía y sonido. Foto: Manuel Silva Córdova

El regreso de las chicas se consolidó en el K-pop Music Festival 2025, celebrado el 30 de agosto en Gapyeong. El evento, organizado por el World K-Pop Center y Click the Star, fue una vitrina para que el público surcoreano e internacional apreciara la fuerza del grupo. Al mismo tiempo, representó el primer desafío para la nueva integrante. Abby explicó que Mía llegó a enfermarse en medio de los ensayos por el esfuerzo y la exigencia, pero eso no la detuvo. “Ella seguía entrenando, lo estaba dando todo. Al final logró presentarse en el festival y dijo que sintió el corazoncito feliz, no podía parar de sonreír”, recordó.

MENSAJE PARA BOM

Además de Kiss & Call, BlingOne Perú tiene listo su tema Bubblegum y ya trabaja en nuevas producciones. Mientras tanto, Ruby y Abby no olvidan agradecer a su fandom, BOM. “El apoyo de ellos es muy importante porque sin ellos BlingOne no existiría. Los fans son como nuestra familia”, expresó Abby.

Rubí, por su parte, se mostró conmovida. “Admiro mucho su paciencia. Sé que los sueños no son fáciles, nunca nadie dijo que lo eran. Espero que nos sigan acompañando en esta aventura, porque sé que lo vamos a lograr”, mencionó.