Tom Holland reaparece tras accidente en set de “Spider-Man: Brand New Day”

El actor británico Tom Holland, reconocido mundialmente por su interpretación de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, encendió las alarmas de sus seguidores tras sufrir un percance durante la filmación de su próxima película, Spider-Man: Brand New Day. El incidente ocurrió el viernes 19 de septiembre en un set de grabación en Glasgow, Escocia, cuando una escena de acción no salió como estaba planeado, provocándole una conmoción cerebral leve.

Producción en pausa, pero sin cambios en el estreno

De inmediato, la producción se paralizó para garantizar la atención médica del intérprete, quien fue trasladado a un hospital cercano. Según medios británicos como The Sun y The Daily Mail, Holland estaba realizando la secuencia sin doble de riesgo, lo que habría incrementado la exigencia física del momento. Si bien la pausa detuvo temporalmente el rodaje, fuentes cercanas confirmaron que el calendario no sufrirá grandes alteraciones y la cinta mantiene como fecha de estreno el 31 de julio de 2026.

El propio padre del actor, Dominic Holland, comentó públicamente en un evento benéfico que su hijo estará “fuera de rodaje por un tiempo”, pero recalcó que se trata solo de un breve descanso por motivos de precaución. La producción, dirigida por Destin Daniel Cretton, continuará con la organización del cronograma para retomar las grabaciones lo antes posible, asegurando la seguridad de su elenco.

Un día después del accidente, Holland reapareció junto a Zendaya en un acto solidario organizado por The Brothers Trust en Londres, lo que sirvió para tranquilizar a los seguidores preocupados. Su presencia, además, evidenció que la lesión no tuvo mayores consecuencias y que el intérprete sigue comprometido con causas sociales, en este caso apoyando la inclusión laboral de personas con discapacidad.