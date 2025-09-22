Néstor Villanueva en ‘El valor de la verdad’: Exesposo de Florcita Polo evitó responder si alguna vez la agredió

El cantante evitó responder si golpeó a la hija de Susy Díaz tras la intervención de un amigo, lo que generó tensión en el set.

La más reciente edición de El valor de la verdad, emitida el domingo 21 de septiembre por Panamericana Televisión, tuvo como protagonista a Néstor Villanueva. El cantante enfrentó preguntas sobre su vida personal y su mediática relación con Florcita Polo, en una entrevista que no tardó en despertar polémica.

AMIGO DE NÉSTOR APRETÓ EL BOTÓN ROJO

El momento más tenso llegó con la pregunta número 18, cuando Beto Ortiz lo miró de frente y lanzó: “¿Alguna vez golpeaste a Flor?”. Antes de que Néstor pudiera responder, Alejandro, uno de sus amigos presentes en el sillón blanco, presionó el botón rojo. El gesto interrumpió la dinámica del programa y generó un silencio incómodo en el set, además de abrir un debate inmediato sobre los episodios de violencia que marcaron su antigua relación con Florcita.

El conductor no ocultó su molestia y señaló: “Bueno, Alejandro ha apretado el botón. Tú sabes que el riesgo de que presionan el botón en una pregunta clave es que probablemente la gente va a sacar conclusiones, quizás, apresuradas”.

Villanueva optó por no emitir palabra. Su silencio absoluto dejó más preguntas que respuestas. Como dicta el formato, se formuló una pregunta de reemplazo: “¿Has tratado de suicidarte?”. En esta ocasión, el cantante respondió con un contundente “sí”.