Soda Stereo reactiva su sitio web con misteriosa interferencia

Si hablamos de Soda Stereo nos referimos a una de las bandas más importantes del rock en nuestro idioma y para muchos es la agrupación musical que "nunca se fue", ya que de la mano de una leyenda como Gustavo Cerati son verdaderos iconos de la música de esta parte del mundo.

Siempre sorprendiendo a sus fans, este 2025 Soda Stereo reactiva su sitio web con una misteriosa interferencia, de lo que sería una señal de TV alterada.

ME VERÁS VOLVER

Tras la muerte de Gustavo Cerati en 2014. los miembros sobrevivientes, Zeta Bosio y Charly Alberti, junto al patrimonio del cantante, se han encargado de mantener vivo el legado del grupo, y al parecer ahora preparan novedades.

Hasta el momento no se sabe nada de lo vendrá, pero los fans de la Trilogía del Rock esperan algún inédito lanzamiento o algo relacionado al regreso del trío en 2007, en la gira Me Verás Volver; pero solo queda esperar y como decía Cerati en la canción Beautiful: “Mereces lo que Sueñas”, y los fans de Soda ya sueñan con algo grande.