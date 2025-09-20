Madonna anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum de música dance para 2026

Madonna lanzará un nuevo álbum de baile el próximo año, esto a pocos meses del lanzamiento del álbum de remezclas, Veronica Electronica, lanzado en julio pasado. Como se recuerda su último álbum de estudio Madame X, en 2019, fue su decimocuarta producción musical y ya esta grabando su nuevo disco.
La cantante de 67 años ha anunciado que firmó un nuevo contrato con Warner Records y planea lanzar su próximo proyecto en 2026.
“De ser un artista con dificultades en la ciudad de Nueva York a firmar un contrato discográfico para lanzar solo tres sencillos, parecía que mi mundo nunca volvería a ser el mismo, y de hecho, no podría haber sido más cierto”, señaló la reina el pop.
Un nuevo disco dance
“Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero aliado. Estoy feliz de reunirme con ellos y miro hacia el futuro con ilusión, creando música, haciendo lo inesperado y, quizás, provocando algunas conversaciones necesarias”, agregó la cantante.
Cabe señalar que, Madonna no señaló cuándo planea su nuevo disco que contará con el productor Stuart Price en el proyecto, que será como una “continuación” de Confessions on a Dance Floor de 2005.