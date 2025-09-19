Familia de Lamine Yamal se opondría a su romance con Nicki Nicole: “Los aterroriza”

La relación entre Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona de apenas 18 años, y la cantante argentina Nicki Nicole, de 25, sigue dando que hablar. Aunque en redes sociales se muestran felices y enamorados, nuevas versiones periodísticas apuntan a que la familia del futbolista estaría en contra del noviazgo y teme que afecte su futuro profesional en el club catalán.

El periodista argentino Juan Etchegoyen reveló en Radio Mitre información obtenida de fuentes cercanas a la familia en España, las cuales aseguran que los padres y la abuela de Lamine Yamal mantienen una férrea oposición a la relación. Según el comunicador, el entorno más cercano del jugador teme que este romance desvíe la atención de la joven promesa del fútbol europeo.

Nicki Nicole y Lamine Yamal hicieron pública su relación hace unos meses, luego de semanas de rumores sobre supuestas crisis, distancias y desacuerdos. Sin embargo, la pareja disipó las dudas mostrándose en varias ocasiones juntos y compartiendo momentos en familia. Incluso, la cantante argentina protagonizó un video tierno con el hermano menor del futbolista, lo que parecía consolidar aún más la unión.

“LOS ATERRORIZA LA RELACIÓN CON NICKI NICOLE”

Antolín sostuvo que, pese a las muestras de amor, la familia de Lamine Yamal considera a Nicki Nicole una distracción peligrosa. “La prioridad es que se concentre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole”, detalló. Además, señaló que, para el círculo íntimo del jugador, la relación “los aterroriza”, ya que temen que la influencia de la artista argentina haga que el delantero pierda el foco en un momento clave de su carrera deportiva en el Barcelona.