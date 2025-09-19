Melissa Paredes llama “garrapata” a Jessica Newton y asegura favoritismo en el Miss Perú

Melissa Paredes, ex Miss Perú, lanzó duras declaraciones contra Jessica Newton, a quien acusó de elegir “a dedo” a las ganadoras del concurso y la calificó como una “garrapata” que se habría aferrado a los escándalos para consolidar su poder en la organización.

Según la modelo, desde su participación en el Miss Perú 2012, Newton habría ejercido un rol determinante en su salida del certamen tras la controversia por la revelación de unas fotografías en lencería, el cual poco después le costó la corona.

“Ella era la loca criticona, dijo: ‘Deberían quitarle la corona a esa chica’. Yo renuncié porque le hice caso, pero me pareció una tontera”, recordó Paredes, destacando que nunca cometió un acto deshonesto en su carrera como modelo.

La también actriz defendió su trayectoria en el modelaje y señaló que las críticas hacia su trabajo fueron desproporcionadas. “No me arrepiento de hacer esas fotos. Soy modelo, no es nada deshonesto. No soy una bataclana”, aseguró en el podcast de La Linares.

ACUSACIONES DIRECTAS CONTRA LA DIRECTORA DEL MISS PERÚ

Paredes fue más allá al señalar que Jessica Newton utilizó el escándalo en su contra como una oportunidad para afianzar su liderazgo dentro del concurso. “Ella quería ese cargo y lo obtuvo. Se agarró de ese escándalo, se aferró, así como garrapata, para después quedarse con la organización y elegir a dedo a todas sus candidatas”, expresó.