Servando y Florentino anuncian concierto en Lima como parte de su gira mundial: fecha y costo de entradas

El dúo venezolano regresa al Perú con su gira “Se buscan: Vivos o Inmortales – World Tour 2025”. Preventa arranca el 22 de septiembre en Teleticket.

El regreso de Servando y Florentino a los escenarios peruanos ya tiene fecha confirmada. El dúo venezolano ofrecerá un único concierto en Lima el viernes 21 de noviembre de 2025 en el Multiespacio Costa 21, como parte de su gira internacional “Se buscan: Vivos o Inmortales – World Tour 2025”.

La preventa de entradas se desarrollará del 22 al 29 de septiembre a través de Teleticket, tanto en su plataforma digital como en módulos físicos, con un 15% de descuento válido para cualquier medio de pago.

Cabe mencionar, que los famosos Hermanos Primera retomaron sus presentaciones en 2022, después de varios años alejados de los escenarios. Según anunciaron en redes sociales, esta gira es una celebración de su trayectoria y un reencuentro con los fans que los siguieron desde sus inicios en Salserín y posteriormente como dúo independiente.

El tour internacional abarcará más de 60 ciudades en América y Europa. Iniciará en octubre en Venezuela, continuará por Colombia, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, y luego se extenderá a México, Panamá y República Dominicana, antes de cruzar a Europa y cerrar en Estados Unidos y Curazao.

La gira estará marcada por la presentación de su nuevo álbum de salsa, con colaboraciones de artistas como Maelo Ruiz (“No te vayas”), Rawayana (“Amor de motel”) y Neutro Shorty (“Eres tú”).

En el espectáculo limeño no faltarán los clásicos que definieron su carrera, entre ellos “Una fan enamorada”, “Estás hecha para mí”, “Alíviame”, “Una canción que te enamore”, “Te regalo la luna” y “Muchacho solitario”. Será una velada de nostalgia, energía y celebración que reunirá a varias generaciones.

PRECIOS DE ENTRADAS

Zona Servando y Florentino: S/258 (preventa) / S/299 (regular)

Campo A: S/166 (preventa) / S/193 (regular) / S/157 (Conadis)

Campo B: S/129 (preventa) / S/150 (regular)