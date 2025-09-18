Ibai Llanos ‘enamorado’ del pan con chicharrón: “Es un autentica delicia”

Tras haberse conocido que el pan con chicharrón se impuso como el campeón en el Mundial de los desayunos, Ibai Llanos decidió probar por primera vez el platillo nacional y quedó totalmente enamorado de la gastronomía peruana.

Durante su visita al restaurante de Gastón Acurio, Yakumanka de Barcelona, el streamer reveló que tenía muchas ansias de probar el plato tradicional del país. Tras haber degustado, Ibai llenó de elogios al ganador del torneo que organizó.

“Llevo semanas esperando este momento (…) Ha llegado el momento de probar el pan con chicharrón que me lleva acompañando este último mes. Hay grandes desayunos en el mundo, pero esto es una auténtica delicia, es un 10/10”, manifestó.

LLEGARÁ AL PERÚ MUY PRONTO

Ibai Llanos al quedarse embelesado con el platillo peruano, comentó que muy pronto arribará a la capital para degustar de la gastronomía peruana, la cual es una de las preferidas de los ciudadanos del mundo.