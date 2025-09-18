Shirley Arica sorprende al revelar cómo compró lujoso departamento en Miraflores: “Allí se gana más dinero”

La modelo Shirley Arica sorprendió a sus seguidores y a la prensa al anunciar la compra de un exclusivo departamento en Miraflores, uno de los distritos más caros de Lima. Lejos de escándalos, la exchica reality compartió imágenes de su nuevo hogar y confesó que este logro representa uno de los sueños más importantes de su vida.

La noticia se conoció a través de un video publicado en redes sociales, donde la popular “Chica realidad” mostró algunos rincones de su departamento y dedicó un mensaje emotivo a las personas más cercanas, entre ellas su madre y su hija.

El anuncio causó revuelo y pronto se volvió tendencia, ya que Shirley dejó su vivienda en San Miguel para mudarse a una de las zonas más exclusivas de la capital. La revelación despertó la curiosidad de muchos internautas, quienes no tardaron en preguntarse cómo lo logró.

¿CUÁL ES EL NEGOCIO?

La modelo de 36 años no dudó en contar cómo financió su nuevo hogar. En entrevista con Magaly Medina, Arica reveló que, gracias a su trabajo en los realities que participó dentro y fuera del Perú logró ahorrar y cumplir su sueño de la casa propia. “Con los realities, allí se gana más dinero que en la televisión”, expresó.