¡Más de 10 mil panes con chicharrón gratis este 19 de septiembre!

El emporio textil de Gamarra, en La Victoria, se prepara para una jornada de fiesta y sabor. Este viernes 19 de septiembre se repartirán entre los asistentes más de 10 mil panes con chicharrón como parte de las celebraciones por el primer aniversario de la recuperación del Centro Comercial Parque Cánepa. Desde las 8:00 a.m., comerciantes y vecinos participarán en un pasacalle que busca resaltar el emprendimiento local y la reciente victoria del Perú en la competencia gastronómica liderada por el streamer español Ibai Llanos.

PAN CON CHICHARRÓN, ¡EL CAMPEÓN!

El evento rinde tributo al desayuno nacional tras imponerse en el Mundial de Desayunos frente a la arepa venezolana, con una diferencia de más de 200 mil votos. La presidenta Dina Boluarte destacó el logro, señalando que el pan con chicharrón es símbolo de nutrición, esfuerzo y amor familiar.

El itinerario del pasacalle comenzará en la cuadra 12 del Jirón Agustín Gamarra y recorrerá las avenidas Jaime Bausate y Meza y Antonio Bazo, hasta concluir en el Parque El Emprendedor. Allí, se sumarán comparsas, desfiles de comerciantes, presentaciones de caballos de paso y espectáculos artísticos.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, destacó que la modernización del emporio textil busca proyectarlo internacionalmente. En el último año se han renovado 20 mil metros cuadrados de pistas, instalado iluminación LED y reforzado la seguridad en una de las zonas más concurridas de Lima.

Además del banquete de panes con chicharrón, la celebración busca consolidar a Gamarra como un espacio renovado, seguro y competitivo, que combina la tradición cultural del distrito con el dinamismo de su comunidad emprendedora.