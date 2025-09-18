Trump celebra cancelación de “Jimmy Kimmel Live!” tras comentarios sobre Charlie Kirk

La televisión estadounidense quedó en el centro de la polémica tras el anuncio de la cadena ABC: el programa “Jimmy Kimmel Live!” será retirado de su programación indefinidamente. La decisión llega luego de los comentarios del presentador sobre el activista conservador Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, lo que desató una ola de críticas políticas y mediáticas.

ABC Y NEXSTAR ROMPEN CON EL COMEDIANTE

El pasado miércoles, ABC confirmó que el espacio nocturno dejará de transmitirse tras las declaraciones de Kimmel, en las que señaló que la “pandilla MAGA” buscaba sacar rédito político del asesinato de Kirk. La presión aumentó cuando Nexstar Media, una de las principales redes de canales afiliados en Estados Unidos, anunció que tampoco emitiría el programa, reemplazándolo en todos sus mercados.

Jimmy Kimmel, quien conduce el programa desde 2003 y ha sido galardonado con premios Emmy, se burló también de la reacción de Trump ante la muerte de Kirk, mostrando un clip en el que un periodista preguntaba al mandatario cómo estaba enfrontando el asesinato y respondió "creo que muy bien" para luego hablar sobre una nueva sala de baile en la Casa Blanca.

TRUMP ARREMETE CONTRA KIMMEL Y APUNTA A OTROS COMEDIANTES

Desde su plataforma Truth Social, Donald Trump celebró la cancelación, calificando a Kimmel de “perdedor” y asegurando que su show tenía “pésimos índices de audiencia”. El presidente felicitó a ABC por “tener coraje” y aprovechó para exigir la suspensión de Seth Meyers en NBC, a quien acusó también de sesgo mediático y bajos niveles de sintonía.

Estas declaraciones se suman a una serie de choques de Trump con la prensa y figuras del entretenimiento. El mandatario mantiene además una demanda multimillonaria contra The New York Times y ha protagonizado momentos tensos con periodistas, reforzando su enfrentamiento abierto con los medios de comunicación.