Público mexicano recibe con abucheos reciben a Ángela Aguilar en show de Fiestas Patrias

Ángela Aguilar vivió una noche agridulce durante la celebración del 15 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. La cantante se presentó junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano, Leonardo, en un espectáculo gratuito por el 215 aniversario de la Independencia de México. Sin embargo, su participación estuvo marcada por los gritos de algunos asistentes que corearon el nombre de Cazzu, la expareja de Christian Nodal, actual esposo de la intérprete.

A pesar del ambiente adverso, Ángela continuó su presentación sin detenerse. Los videos que circulan en redes sociales muestran cómo los gritos se escucharon antes de que subiera al escenario y durante el inicio de su número individual, pero la artista optó por mantener la calma y seguir con el show programado.

Petición de cancelación y respuesta del público

Cabe resaltar que, previo al evento, circuló en Change.org una iniciativa que pedía cancelar el concierto de la familia Aguilar. La campaña digital reunió más de 213 mil firmas, aunque no logró frenar la realización del espectáculo. Finalmente, la presentación transcurrió sin mayores incidentes, más allá de las expresiones de rechazo hacia la joven cantante.

Al concluir la velada, Leonardo Aguilar compartió un mensaje de agradecimiento en Instagram, en el que apareció junto a su hermana. En el video, ambos destacaron el cariño recibido por parte del público en general y subrayaron la importancia de la fecha para la música mexicana y las celebraciones patrias.