Bruce Willis sufrió daños irreversibles en el rodaje de ‘Duro de Matar’, revela su esposa

Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, habló en su libro Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey sobre los primeros síntomas de la demencia que hoy padece su esposo. Según contó, en un primer momento fueron confundidos con secuelas de un accidente que le afectó severamente en el rodaje de la película ‘Duro de Matar’.

Según las revelaciones de la actriz, Willis sufrió una pérdida severa de audición tras disparar sin protección auditiva en una escena de acción. Aquella lesión le quitó gran parte de la capacidad de escuchar en un oído, lo que derivó en dificultades para seguir conversaciones.

"Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo", señaló la modelo y actriz.

PRIMEROS SIGNOS DE LA ENFERMEDAD Y DIAGNÓSTICO MÉDICO

Con el paso de los años, sin embargo, comenzaron a aparecer señales que no podían atribuirse únicamente a la pérdida auditiva. Heming recuerda episodios en los que el actor tenía problemas para mantener conversaciones fluidas, mostraba desconexión en reuniones familiares y sufría la reaparición de la tartamudez que había superado en su infancia.

Finalmente, un año después de que se le detectara afasia, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad poco común que suele manifestarse en edades más jóvenes y que afecta principalmente el lenguaje y el comportamiento.