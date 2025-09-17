Susana Baca y Nicole Zignago destacan entre los nominados a los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 17 de septiembre la lista oficial de nominados a la vigésima quinta edición de los Latin Grammy 2025. El evento, que se celebrará en los próximos meses, presentó a sus aspirantes en una transmisión en vivo por YouTube y reveló dos nuevas categorías: Mejor Canción de Raíces y Mejor Música para Medios Visuales.

Entre los nombres destacados figuran artistas peruanos que competirán en importantes apartados internacionales. La reconocida cantante Susana Baca fue nominada a Mejor Álbum Folclórico por su disco Conjuros, mientras que Nicole Zignago disputará el premio a Mejor Canción Pop gracias a su tema Te Quiero, compuesto junto a Juan Ariza y Covi Quintana.

El dúo nacional Alejandro y María Laura también figura en la lista con su producción Dos Hemisferios, postulando en la categoría Mejor Álbum Cantautor. Por su parte, el músico Renzo Bravo, exintegrante de Ádammo, celebró doble nominación: a Mejor Canción Pop/Rock por Lucifer —interpretada por Lasso— y a Mejor Álbum Pop/Rock como productor del disco Malcriado del mismo artista.

COMPETENCIA

En la categoría Mejor Álbum Folclórico, Susana Baca competirá contra Daniela Padrón, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú, Julieta Rada y Voces del Bullerengue. En tanto, Nicole Zignago medirá fuerzas con Shakira, Camilo, Andrés Cepeda y Yami Safdie en la reñida sección de Mejor Canción Pop.