Néstor Villanueva se confesará en el sillón rojo de “El valor de la verdad”

El cantante Néstor Villanueva será el próximo invitado de “El valor de la verdad” y contará detalles de la difícil etapa personal que atraviesa tras su separación de Flor Polo. El programa conducido por Beto Ortiz se transmitirá el domingo 21 de marzo a las 10:00 p. m. por Panamericana Televisión, inmediatamente después de Panorama.

Villanueva hablará entre otros temas, sobre la batalla legal por la custodia de sus hijos y las denuncias de violencia psicológica en su contra. “Me es fuerte, me es difícil, duro, no poder ver a mis hijos y no poder abrazarlos. De la noche a la mañana me los quitaron, porque me los quitaron”, expresó entre lágrimas en el avance difundido por el programa.

Durante su paso por el sillón rojo, el exesposo de Flor Polo también enviará un emotivo mensaje a los dos menores que tiene con la hija de Susy Díaz. “Hijos, quiero que sepan que papá siempre está pensando en ustedes, los amo con todas mis fuerzas. Estoy orando todos los días, esperando que estén bien”, señaló con la voz entrecortada.

DISTANCIAMIENTO CON SUS HIJOS

El artista lamentó especialmente el testimonio de su hijo mayor en Cámara Gesell, donde se le atribuyeron supuestos daños psicológicos. “A mí me dolió mucho cuando mi hijo mayor declaró en Cámara Gesell supuestos daños que yo le he hecho”, comentó. Estas declaraciones, según dijo, marcaron uno de los momentos más duros de su vida familiar.

En otro momento, respondiendo la consulta realizada por Beto Ortiz, Villanueva, sin palabras y con un gesto de negación, indicó que no puede realizar videollamadas, llamarlos por teléfono ni siquiera mantener un chat por WhatsApp con sus hijos.