Karol G hace historia: primera cantante latina en encabezar Coachella 2026

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel de Coachella, uno de los festivales más importantes del mundo. El evento se celebrará en Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026, y tendrá como cabezas de cartel a Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Anyma y la estrella colombiana.

HITO PARA LA MÚSICA LATINA

Aunque Karol G ya había brillado en Coachella en 2022 con un show que rindió homenaje a clásicos del reguetón, este nuevo anuncio la posiciona como pionera entre las artistas latinas. Antes de ella, Bad Bunny logró un reconocimiento similar en 2023, al convertirse en el primer artista latino en liderar el festival.

La cantante, conocida como “La Bichota”, compartirá protagonismo con el regreso de Justin Bieber, quien vuelve con dos nuevos álbumes, y con la estadounidense Sabrina Carpenter, que debutó en el festival en 2024 con su hit Espresso. El productor italo-estadounidense Anyma también encabeza por primera vez este esperado encuentro musical.

ENTRADAS A LA VENTA

Además de sus principales figuras, Coachella 2026 reunirá a artistas de renombre como The Strokes, the XX, PinkPantheress, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize y Armin van Buuren. También destaca la presencia de Los Hermanos Flores de El Salvador, la brasileña Luísa Sonza, el español Rusowsky y la banda Carolina Durante.

Las entradas ya están disponibles en la web oficial del festival, con precios que van desde los 549 hasta los 1.299 dólares (entre 475 y 1.125 euros). Todo apunta a que la histórica participación de Karol G atraerá a miles de seguidores latinos a uno de los escenarios más influyentes de la música global.