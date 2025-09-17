Deep Purple anuncia que editarán un nuevo disco y no piensan en el retiro

El líder de la banda de rock Deep Purple, Roger Glover ha anunciado están próximos a editar un nuevo disco. Así lo hizo en el programa de Eddie Trunk: “La verdad es que hay muchas bandas que están ya en su última gira o que han dado su último concierto como Black Sabbath. No es algo que me seduzca y tampoco creo que a mis compañeros les agrade la idea eso de poner una fecha concreta para dar un último concierto. Sería mucha presión”.

“Prefiero salir ahí y seguir tocando, aunque se que un buen día dejaré de hacerlo. No necesitamos marcharnos con una fanfarria. Quizá hay personas en el grupo que no piensan como yo, pero así me siento”, señaló Glover.

SIN RETIRO A LA VISTA

“La idea es seguir en esto. No sabemos cuándo vamos a parar, aunque algún día será. De momento, este año es de descanso. Hemos compuesto varias canciones y el año que viene podríamos editar un disco”, reveló para alegría de sus miles de seguidores.

Cabe agregar que, sobre el posible retiro de los escenarios de la emblemática banda de rock, señaló: “Los músicos no se retiran, se caen” y al parecer mientras Deep Purple siga de pie, sus fans seguirán disfrutando de su música.