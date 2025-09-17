La película de Los Sims avanza: Margot Robbie protagonizará la adaptación con un tono entre Barbie y LEGO

Amazon MGM Studios y LuckyChap producen la cinta basada en el famoso simulador de vida, con Kate Herron como directora y estreno tentativo en 2026.

El salto de Los Sims a la gran pantalla está cada vez más cerca. Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de escritura, empiezan a conocerse detalles que perfilan el tono de la adaptación. Roy Lee, productor de cintas como It y LEGO, adelantó que la historia se situará “en un punto intermedio entre Barbie y La LEGO Película”. Con ello, dejó en claro que la apuesta combinará sátira, humor inteligente y un enfoque familiar.

UNA PRODUCCIÓN DÍFICIL DE EXPLICAR

La película, desarrollada por Amazon MGM Studios en alianza con LuckyChap —la productora de Margot Robbie—, ha estado rondando la industria desde 2007. Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2024 cuando Electronic Arts confirmó oficialmente el inicio de la preproducción. Kate Herron, directora de Loki y Sex Education, estará al frente del largometraje.

Robbie no solo figura como productora, sino también como protagonista, aunque su papel aún no se ha revelado. Según Lee, el proyecto avanza a paso firme pese a estar en una etapa inicial y podría llegar a los cines en 2026. La fecha coincidiría con la nueva fase de expansión de Los Sims 4 y el lanzamiento de Project Rene, sucesor espiritual de la saga.

En declaraciones a TheDirect, el productor reconoció que es difícil describir la propuesta sin verla: “Es una de esas películas que no tendrá sentido hasta que la veas. Pasó lo mismo con La LEGO Película, la gente dudaba hasta que comprobó que era algo único”.