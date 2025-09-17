Latin Grammy 2025: Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas

Los Latin Grammy 2025 ya tienen a sus protagonistas. El puertorriqueño Bad Bunny se alzó como el gran favorito de la 26° edición de los premios más importantes de la música latina, al acumular doce nominaciones gracias a su séptimo disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS (DTMF), publicado en enero de este año. El artista compite en las categorías de grabación del año, canción del año y álbum del año, consolidando su dominio en la industria.

CA7RIEL & PACO AMOROSO IRRUMPEN EN LA ESCENA

El dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso sorprendió con diez nominaciones, entre ellas las de grabación del año y canción del año por sus temas El día del amigo y #Tetas. Su álbum Papota competirá como mejor disco del año. Con una propuesta cargada de sátira hacia la industria musical, los artistas lograron consagrarse internacionalmente tras su aclamado Tiny Desk en la radio pública estadounidense NPR.

El compositor mexicano Edgar Barrera igualó sus diez nominaciones con canciones como Si antes te hubiera conocido, interpretada por Karol G. Este tema figura en las categorías de grabación y canción del año, reforzando su papel como uno de los productores más influyentes de la música latina actual.

MUJERES QUE MARCAN LA HISTORIA

La colombiana Shakira buscará el premio a mejor canción pop con Soltera, mientras que Maluma compite en el apartado urbano con Cosas pendientes. Natalia Lafourcade, la mujer con más Latin Grammy en la historia, obtuvo ocho nominaciones por su álbum Cancionera, que figura también en la categoría de mejor disco del año.

Asimismo, la brasileña Liniker, reconocida por su fusión de soul, MPB y R&B en su álbum Caju, alcanzó seis menciones. En mejor nuevo artista destacan Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi. La ceremonia se celebrará el 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y será transmitida por TelevisaUnivision.