Alejandro Sanz: concierto del cantante español abre segunda fecha tras agotarse entradas

Alejandro Sanz regresa al Perú con su gira ¿Y ahora qué? y, tras un arrasador éxito en la venta de entradas, confirmó una segunda fecha en Lima. El artista español, autor de éxitos como Corazón Partío, Amiga mía y Mi persona favorita, se presentará el 25 y 26 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional.

UN “SOLD OUT” QUE HIZO HISTORIA

Las entradas para el primer concierto, programado para el 25 de febrero, se agotaron en cuestión de horas, lo que obligó a la organización a abrir una nueva fecha al día siguiente, el 26 de febrero. En un video difundido en sus redes sociales, Sanz expresó su gratitud con un mensaje a los peruanos: “Lima, estáis locos. Millones de gracias por el recibimiento a los tickets; estoy feliz y deseando llegar para celebrar con ustedes. ¡Qué locura!”.

Este anuncio generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes se preparan para vivir dos noches inolvidables con un repertorio que une clásicos de su carrera y nuevas canciones.

DETALLES DEL SHOW

La organización confirmó que la venta para el segundo concierto comenzará el miércoles 17 de septiembre a las 11:00 a.m., exclusivamente a través de Teleticket. No habrá preventa, por lo que todos los fanáticos tendrán acceso a la compra en modalidad de venta general, con todos los medios de pago habilitados.

Datos del segundo concierto en Lima:

- Nueva fecha: 26 de febrero de 2026

- Lugar: Estadio Nacional – Lima

- Inicio de venta: miércoles 17 de septiembre, 11:00 a.m.

- Plataforma: Teleticket

- Modalidad: venta general con todos los medios de pago