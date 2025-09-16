Ibai Llanos sorprendido con peruanos por Mundial de desayunos: “Me han hecho muy feliz”

El último sábado 14 de setiembre, el pan con chicharrón se impuso a la arepa de Venezuela, y se consagró como el campeón en el Mundial de desayunos, evento que sacó la creatividad de los peruanos para brindarle un apoyo al platillo nacional.

Tras el evento gastronómico, Ibai Llanos mostró su sorpresa al observar como se manejó la noticia de la victoria nacional en el torneo. Además, agradeció a todas las personas que se dieron un momento para participar en el certamen.

“De verdad, desde aquí, peruanos y peruanas, me habéis hecho muy feliz estas semanas. Me lo he pasado muy bien en todas las redes sociales y de corazón ha sido increíble”, mencionó el streamer español en un video.

DISCREPANCIAS FUERON DEJADAS DE LADO

Para Ibai Llanos, el Mundial de los desayunos ayudó a que las personas que suelen pasar largo tiempo en redes sociales, dejaron sus discrepancias de lado, para apoyar a sus países. “En una época donde en internet hay tanta gente enfadada, tanta gente molesta, tanta gente discutiendo, hay gente que todavía se lo pasa bien, lo disfruta, está orgullosa de su país, de su gastronomía y se toma las cosas con humor”.