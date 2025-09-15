Tula Rodríguez defiende a Maju Mantilla sobre presunta infidelidad: “Creo que todo lo que dice”

Conductora de televisión tiene la ilusión de que la exmiss Perú pueda regresar con Gustavo Salcedo.

Luego de conocerse que Gustavo Salcedo mencionara que Maju Mantilla le habría sido infiel con el productor del programa que conduce, su excompañera Tula Rodríguez, decidió salir en defensa de la exmiss Perú.

En declaraciones a Todo Se Filtra, Tula mencionó que todo lo que ha comentado Maju, negando todas las acusaciones, son correctas. “La conozco desde hace muchos años. Es mi amiga desde hace mucho tiempo y si dice que es mentira, le creo”.

DEBEN TENER UNA SEPARACIÓN CORDIAL

De acuerdo a Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo deberían dejar sus discrepancias de lado, por lo que, tendría que buscar la mejor forma para separarse, sin dañar a nadie de la familia que han construido. “Estoy segura que tendrán un divorcio saludable”.

Finalmente, la conductora de televisión tiene la ilusión de que tanto la exreina de belleza y el empresario puedan sobrellevar la situación y arreglar sus diferencias. “Ojalá (reconciliación), si sucediera, los amigos tendremos que respetar”.