Myriam Hernández en Perú: fechas confirmadas de su gira ‘Tauro World Tour 2025’ en Trujillo y Arequipa

La reconocida intérprete chilena Myriam Hernández confirmó su regreso al Perú con dos presentaciones que forman parte de su aclamada gira internacional ‘Tauro World Tour 2025’. La artista se presentará el viernes 24 de octubre en Trujillo y el sábado 25 en Arequipa, ciudades donde cuenta con un público fiel que ha seguido su trayectoria durante décadas. Los boletos ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

Un año consagratorio para la artista romántica

La cantante vive una etapa de plenitud artística y personal. Tras atravesar un difícil proceso de separación, Hernández confesó en entrevistas que la música y el apoyo de sus seres queridos le devolvieron la fuerza: “Hoy tengo ganas de volver a creer en el amor cuando Dios quiera”, expresó. Esa nueva visión de vida ha quedado reflejada en su más reciente álbum “Tauro”, un trabajo cargado de madurez y sensibilidad.

El 2025 se ha convertido en un año histórico para la intérprete de “El hombre que yo amo”. En febrero recibió la Gaviota de Platino en el Festival de Viña del Mar, reconocimiento reservado para figuras legendarias de la música. Asimismo, en mayo se convirtió en la primera mujer solista en llenar el Estadio Nacional de Chile con un espectáculo romántico, logro que ella calificó como “un sueño cumplido”.

En sus presentaciones en Perú, la artista promete una velada cargada de emociones, con una puesta en escena internacional y un repertorio que incluirá tanto sus clásicos como “Huele a peligro”, “Ay, amor” y “Herida”, así como nuevas composiciones de su más reciente producción. Sus seguidores peruanos tendrán así la oportunidad de reencontrarse con una voz que ha marcado generaciones y que sigue conquistando corazones en todo el continente.