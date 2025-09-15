“Demon Slayer: Infinity Castle” supera a Pokémon como el anime con el mejor estreno de la historia

La nueva película de la saga superó la marca de Pokémon: La Primera Película y se convirtió en el mejor estreno de anime en Norteamérica.

La esperada cinta de la franquicia Demon Slayer conquistó el primer lugar en la taquilla norteamericana y, además, logró un hito que no se alcanzaba desde hace más de dos décadas. 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – La Película: El Castillo del Infinito' obtuvo cerca de 70 millones de dólares en su debut, estableciendo un nuevo récord para un estreno de anime en la región.

El viernes de su lanzamiento, la película distribuida por Crunchyroll —propiedad de Sony Pictures Entertainment— registró 33 millones de dólares, superando así los 31 millones que obtuvo Pokémon: La Primera Película en 1999, marca que se mantenía vigente hasta ahora. Con este resultado, Infinity Castle se posiciona como la mejor apertura de toda la saga de Demon Slayer, dejando atrás a Mugen Train (2021) y To the Hashira Training (2024).

Un fenómeno del anime en el mercado global

Analistas de taquilla han resaltado la magnitud de este estreno. Paul Dergarabedian, de Comscore, calificó el desempeño como un éxito inesperado y destacó que se trata del sexto lanzamiento más fuerte de septiembre en la historia del cine. En tanto, Shawn Robbins, de Fandango, explicó que este tipo de resultados no son casualidad, pues el anime viene consolidando a sus audiencias en Estados Unidos, sobre todo entre la Generación Z y la Alfa.

Mientras Infinity Castle lideró con holgura, el segundo lugar fue para The Conjuring: Last Rites con 26,1 millones de dólares, seguido por Downton Abbey: The Grand Finale con 18,1 millones. En cuarto puesto se ubicó The Long Walk, basada en la obra de Stephen King, con 11,5 millones. Los expertos prevén que la llegada de nuevos estrenos como Him de Jordan Peele mantenga el impulso en la asistencia a los cines tras un verano poco alentador para la industria.