Michael Jackson en los Emmy 2025: ¿Quién es la estrella que "revivió" al “Rey del Pop”?

El popular 'Hee-hee' se robó las cámaras durante la alfombra roja, junto a otro personaje vestido de un labubu gigante.

La gala de los Emmy 2025 tuvo un arranque inesperado. Mientras las cámaras apuntaban a los nominados, un personaje vestido como Michael Jackson acaparó la atención en la alfombra roja. Con pasos de baile y un inquietante “hee hee”, la figura sembró desconcierto y risas entre los asistentes, hasta que se reveló la identidad detrás del disfraz.

¿QUIÉN ES KORI KING?

La responsable fue Kori King, la concursante más caótica y popular de la temporada 17 de RuPaul’s Drag Race. Su aparición no sorprendió a quienes conocen su historial de imitaciones virales, ya que el personaje de Michael Jackson es uno de sus más recurrentes.

La drag queen, que ya había anticipado en redes que planeaba “romper internet”, cumplió su promesa y rápidamente se convirtió en tendencia mundial. No era la primera vez: sus imitaciones abarcan desde Shrek hasta “Kori Toot”, un alter ego inspirado en su compañera de programa Susie Toot.

Además de la notoriedad mediática, Kori King ha capitalizado su fama con gran éxito económico. Según cifras difundidas en medios estadounidenses, habría generado más de 500.000 dólares en Cameo, la plataforma de videos personalizados, liderando los rankings de popularidad.