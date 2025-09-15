Premios Emmy 2025: lista completa de ganadores de una gala dominada por la serie "Adolescencia"

La televisión mundial celebró su gran fiesta este domingo en el Peacock Theatre de Los Ángeles, donde se llevó a cabo la edición 2025 de los Premios Emmy. Bajo la conducción del comediante Nate Bargatze, la gala reunió a actores, directores y productores de las series más exitosas del año, en una noche marcada por sorpresas y discursos de impacto.

‘ADOLESCENCIA’ ARRASÓ CON LOS PREMIOS

Aunque Severance y The White Lotus llegaban como favoritas con 10 nominaciones cada una, fue la serie Adolescencia la que dio la gran sorpresa, alzándose con el Emmy a Mejor Serie Limitada y sumando varios galardones en categorías de actuación, guion y dirección. Entre los ganadores destacó Stephen Graham como Mejor Actor de Serie Limitada, Owen Cooper como Mejor Actor Secundario y Erin Doherty como Mejor Actriz Secundaria.

En la categoría de comedia, The Studio se llevó el premio a Mejor Serie y consolidó a Seth Rogen como gran figura de la noche, al ganar en actuación, guion y dirección. Mientras que en drama, The Pitt se impuso a pesos pesados como The Last of Us y Severance, llevándose el máximo galardón y premiando a Noah Wyle como Mejor Actor.

LISTA DE LOS PRINCIPALES GANADORES

Mejor Serie Limitada: Adolescencia 🏆

Mejor Serie de Comedia: The Studio 🏆

Mejor Serie de Drama: The Pitt 🏆

Mejor Reality de Competencia: The Traitors 🏆

Mejor Talk Show: The Late Show with Stephen Colbert 🏆

Mejor Programa de Variedades Guionado: Last Week Tonight with John Oliver 🏆

Mejor Especial de Variedades (en vivo): SNL50: The Homecoming Concert 🏆

Mejor Telefilme: Rebel Ridge 🏆

Las estrellas que brillaron en la alfombra roja incluyeron a Pedro Pascal (The Last of Us), Cristin Milioti (The Penguin), Walton Goggins (The White Lotus), y Ben Stiller, quien fue nominado como director por Severance. La ceremonia dejó en claro que la televisión sigue siendo un terreno fértil para historias innovadoras y producciones de alto impacto.