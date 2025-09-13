Natalia Rae, actriz de contenido para adultos fallece a los 33 años

La actriz estadounidense de contenido para adultos Natalia Rae, de 33 años, fue encontrada sin vida en un hotel de Costa Rica. La modelo, conocida también por su trabajo en plataformas como MyFreeCams y OnlyFans, se encontraba de vacaciones en el país centroamericano.
La joven fue encontrada inconsciente en la habitación de su hotel y las circunstancias exactas de su muerte están siendo investigadas por las autoridades costarricenses.
La noticia de su muerte fue confirmada por su propia hermana a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales, donde expresó el profundo dolor de la familia y el impacto que la actriz tuvo en la vida de quienes la conocieron.
INVESTIGAN LAS CAUSAS DE SU MUERTE
Trascendió que los investigadores no encontraron indicios de violencia o actividad criminal entorno a su muerte.
Un día antes de su fallecimiento, Rae había compartido un mensaje en Snapchat indicando que había sufrido una lesión en las piernas tras un resbalón y que se encontraba descansando en su habitación.
Cabe señalar que, Natalia Rae, también conocida profesionalmente como NatPack, era una figura reconocida en plataformas como MyFreeCams y había sido galardonada como CAMStar 2023 por AVN, un medio especializado en la industria, de acuerdo a lo publicado por la revista People.